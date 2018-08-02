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Новости. Происшествия
20:20, 02 Августа 2018
фото: Legion-Media

Герой популярного реалити-шоу "Я вешу 300 кг" умер во время съемок

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Шестой сезон шоу американского реалити-шоу "Я вешу 300 кг" закончился трагедией: его участник 41-летний Роберт Бучел умер от инфаркта.

Как отмечает Cosmo, в США уже 6 лет выходит популярное реалити-шоу "Я вешу 300 кг" (My 600-lb Life). Его участники — люди, которые по разным причинам набрали более 300 килограммов. Под надзором врачей и диетологов они пытаются сбросить лишний вес хотя бы настолько, чтобы получить возможность самостоятельно двигаться.

Шестой сезон шоу закончился трагедией: его участник умер от инфаркта. 41-летний Роберт Бучел до начала шоу весил 382 килограмма. Мужчина всю жизнь страдал от компульсивного переедания и лимфостаза (болезни, при которой в теле накапливается лишняя жидкость).


фото: Legion-Media

За 5 месяцев шоу Роберт потерял 154 килограмма. При этом большую часть веса — за первый месяц. Мужчине провели операцию по удалению лишних отеков, врач составил для него программу тренировок. Роберт похудел до 277 кг, но впал в депрессию, бросил диету и пристрастился к болеутоляющим. Врачи хотели избавить его от зависимости, но Роберт отказался. Он заявил, что ему слишком больно. Если ему отказывались давать таблетки, он разрывал послеоперационные швы на ране.

Сердечный приступ случился во время съемок шоу. Вечером, перед смертью, Роберт признался своей невесте Кэтрин Лемански из Манчестера, что плохо себя чувствует. "Я не думаю, что переживу ночь. Я люблю тебя, и я всегда буду любить", — сказал он ей.

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