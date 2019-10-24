ГИБДД Карелии ищет водителя, сбившего пенсионерку

В Сегеже водитель сбил 67-летнюю женщину и скрылся с места ДТП, пенсионерка в больнице, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 23 октября, в 8.35 в Сегеже на ул. Маяковского, в районе дома №11, неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть (заезд во двор).

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Личность водителя устанавливается.