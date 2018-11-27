ГИБДД Карелии опубликовала результаты проверки водителей на трезвость

В выходные в ходе проверок были остановлены 22 пьяных водителя, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшие выходные дни в районах республики инспекторы ДПС массово проверили водителей на состояние алкогольного опьянения. В ходе проверок были отстранены от управления автотранспортом 22 нетрезвых водителя. Наибольшее число нарушителей зафиксировано в Петрозаводске – 5 водителей.

С начала года в республике за нетрезвое вождение привлечены к административной ответственности 1694 водителя, из них 262 за повторное управление понесли уголовное наказание.

За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения нарушителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

ГИБДД Карелии призывает всех водителей к трезвости за рулем. Необходимо помнить, что даже самый легкий алкоголь может выводиться из организма здорового человека от 10 до 20 часов. А управление автомобилем в состоянии похмелья может быть так же опасно, как и вождение при алкогольном опьянении.