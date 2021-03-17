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ГИБДД Карелии попросила научить детей особому жесту для водителей

Новости. Общество
07:25, 18 Марта 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Госавтоинспекция Карелии обратилась к жителям республики с просьбой научить детей перед переходом дороги показывать ладонь водителям автомобилей.

Эту рекомендацию ГИБДД разместила на своей странице Вконтакте вместе с другими советами, как обезопасить детей-пешеходов.

"Один из способов – показать ладонь водителю или поднять руку, тем самым обозначиться на дороге… Расскажите своему ребенку об этом несложном правиле для того, чтобы он стал заметным на дороге", - говорится в обращении Госавтоинспекции.

Кроме того, детей надо научить перед выходом на проезжую часть останавливаться и дожидаться полной остановки автомобиля.

"Многие школьники забывают остановиться перед пешеходным переходом и буквально выбегают на него, застав водителя врасплох", - пояснили в ГИБДД.

По данным ведомства, с начала года в Карелии произошло 20 наездов на пешеходов, в результате которых пострадали 18 человек, из них трое детей. Два пешехода погибли.

Каждое второе такое ДТП произошло в Петрозаводске.

 

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