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ГИБДД Карелии предупредила о морозах и порекомендовала водителям иметь запас топлива в дороге

Новости. Общество
13:45, 10 Января 2021
фото: ГИБДД Карелии
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На улице морозно, на севере республики температура опустилась ниже минус 20 градусов, сообщили в ГИБДД Карелии.

Госавтоинспекция Карелии рекомендует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать требования дорожных знаков, держать дистанцию, не выполнять рискованных маневров и резкого торможения и помнить, что при любой непредвиденной ситуации на дороге человек в мороз уязвим.

"Собираясь в дальнюю дорогу на автомобиле, возьмите запасную канистру с топливом, жидкость в омыватель для низких температур, щетку-скребок, лопату, а также теплую одежду, термос с горячим напитком. Проследите, чтобы телефон был заряжен. В случае отсутствия связи в экстренной ситуации всегда доступен телефон – 112", - сообщается в паблике Госавтоинспеции.

Также водителей просят не оставаться равнодушными к чужой беде и оказывать помощь нуждающимся.

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