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ГИБДД Карелии предупреждает водителей о сложных погодных условиях

Новости. Общество
10:54, 24 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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В Госавтоинспекции Карелии рассказали, как водить автомобиль в условиях снегопада, чтобы не попасть в ДТП.

В ведомстве отметили, что снегопад может осложнить дорожные условия, водителям при управлении автотранспортом следует быть предельно осторожными.

"Перед выездом тщательно очистите все стекла, чтобы снег не закрывал обзор. Выбирайте безопасную скорость движения и исключите резкое маневрирование", – посоветовали в ГИБДД.

Ранее в МЧС предупреждали, что на Карелию надвигается снегопад.

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