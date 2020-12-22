Снегопад обрушится на Карелию

В Карелии ожидается сильный снегопад, сообщили в МЧС республики.
По информации карельского Гидрометцентра, сегодня вечером, 23 декабря с 18.00 до 21.00, начиная с юго-западных районов республики, ожидается сильный снег. В отдельных районах налипание мокрого снега.
Снегопад накроет всю Карелию.
При неблагоприятных погодных условиях МЧС рекомендует:
- не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
- не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;
- при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;
- ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
- ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.
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