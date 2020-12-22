Снегопад обрушится на Карелию

В Карелии ожидается сильный снегопад, сообщили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, сегодня вечером, 23 декабря с 18.00 до 21.00, начиная с юго-западных районов республики, ожидается сильный снег. В отдельных районах налипание мокрого снега.

Снегопад накроет всю Карелию.

При неблагоприятных погодных условиях МЧС рекомендует:



- не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

- не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

- при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

- ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

- ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.