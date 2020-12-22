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Снегопад обрушится на Карелию

Новости. Погода
10:49, 23 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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В Карелии ожидается сильный снегопад, сообщили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, сегодня вечером, 23 декабря с 18.00 до 21.00, начиная с юго-западных районов республики, ожидается сильный снег. В отдельных районах налипание мокрого снега.

Снегопад накроет всю Карелию.

При неблагоприятных погодных условиях МЧС рекомендует:

- не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

- не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

- при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

- ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

- ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-23 11:13:31
Известные карельские блогеры опять будут снег фотографировать :)
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