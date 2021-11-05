ГИБДД Карелии призывает жаловаться на водителей, чье поведение «отличается от общепринятого»

Госавтоинспекция подготовила рекомендации для жителей Карелии, в каких случаях им следует сообщать в полицию о поведении водителей на дорогах.

Рекомендации опубликованы на странице ГИБДД Вконтакте.

«Если вы видите, что водитель садится за руль нетрезвым или действия водителя в проезжающем автомобиле отличаются от общепринятых, позвоните в полицию, сообщите сведения об автомобиле (марка, цвет, госномер), направление движения автомобиля или другую информацию, которая поможет автоинспекторам быстро определить местонахождение и проверить нарушителя», — пояснили в Госавтоинспекции.

Эти советы в ГИБДД подготовили в рамках акции «Нетрезвый водитель», во время которой инспекторы останавливали автомобили и раздавали водителям памятки о правила поведения на дороге.