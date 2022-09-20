ГИБДД Карелии рассказала подробности смертельного ДТП, где погибла женщина и пострадали три человека

В Кондопожском районе при столкновении двух автомобилей погибла 40-летняя женщина, трое мужчин госпитализированы с травмами с места происшествия, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о погибшей в ДТП у деревни Косалма 25 сентября.

Сегодня, 26 сентября, ГИБДД Карелии дали подробную информацию о смертельном ДТП. Выяснилось, что 25 сентября в 15.08 на автодороге "Шуйская-Гирвас", 20-й км, 58-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, отъезжая от обочины, не предоставил преимущество в движении Renault Duster, двигавшемуся в попутном направлении.

В результате произошло столкновение, в котором 40-летняя женщина из Петрозаводска – пассажирка Renault Duster получила травмы, от которых скончалась в машине скорой помощи при госпитализации. Также ранения получили трое мужчин – 58-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo (житель Петрозаводска), 46-летний житель села Кончезеро, находившийся за рулем Renault Duster, и 44-летний пассажир Renault, также житель Кондопожского района. Все пострадавшие госпитализированы.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.