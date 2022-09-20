Женщина погибла в ДТП в Прионежском районе Карелии

Женщина погибла при столкновении автомобилей в Прионежском районе Карелии.

Как сообщается на странице в телеграм-канале главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, в воскресенье, 25 сентября, вечером между деревней Косалма и поселком Кончезеро произошло столкновение двух автомобилей.

В результате ДТП пострадала женщина 1981 года рождения и мужчина 1963 года рождения.

По информации Михаила Охлопкова, женщина скончалась во время госпитализации, мужчина с тяжелыми травмами доставлен в приемный покой районной больницы.