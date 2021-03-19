ГИБДД Карелии заверила, что наказывает не только водителей, но и пешеходов

Госавтоинспекция Карелии подвела итоги профилактического мероприятия "Пешеходы Карелии".

В ходе рейдов автоинспекторы оштрафовали 348 пешеходов за переход дороги в неположенном месте.

"Чаще всего свои нарушения пешеходы объясняют, тем что они спешат или им далеко идти до пешеходного перехода", - пояснили в ГИБДД.

Кроме того, было выявлено 27 случаев, когда водители не пропускали пешеходов, объясняя это тем, что они их не заметили.

"Со всеми нарушителями автоинспекторы провели разъяснительные беседы. Напоминаем, что безопасность пешеходов - одна задача на двоих: водителя и пешехода", - отметили в ГИБДД.

С начала года в 20 ДТП с участием пешеходов погибли 2 человека, 18-травмированы, в том числе двое детей.