ГИБДД может получить полномочия отбирать права без решения суда

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Разработаны поправки к законам по вопросам медобеспечения безопасности дорожного движения, согласно которым инспекция сможет без решения суда прекратить срок действия водительских прав.
МВД и министерство здравоохранения России разработали поправки к Федеральным законам по вопросам медицинского обеспечения безопасности дорожного движения, согласно которым ГАИ сможет без решения суда досрочно прекратить срок действия водительского удостоверения.
Согласно законопроекту, медучреждения обяжут автомобилистов сообщать в ГИБДД об ухудшении своего здоровья.
Каков механизм дальнейшего действия поправок, читайте на сайте "Вести Карелии".
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