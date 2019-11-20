ГИБДД может получить полномочия отбирать права без решения суда

Разработаны поправки к законам по вопросам медобеспечения безопасности дорожного движения, согласно которым инспекция сможет без решения суда прекратить срок действия водительских прав.

МВД и министерство здравоохранения России разработали поправки к Федеральным законам по вопросам медицинского обеспечения безопасности дорожного движения, согласно которым ГАИ сможет без решения суда досрочно прекратить срок действия водительского удостоверения.

Согласно законопроекту, медучреждения обяжут автомобилистов сообщать в ГИБДД об ухудшении своего здоровья.

Каков механизм дальнейшего действия поправок, читайте на сайте "Вести Карелии".