ГИБДД накажет водителя, который пролетел по пешеходному переходу в Петрозаводске, едва не сбив ребенка

Водителя-нарушителя за непропуск пешеходов ждет административное наказание, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Вечером 16 апреля в районе дома № 7 по улице Чистая водитель автомобиля BMW в нарушение правил дорожного движения не предоставил преимущества в движении пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Момент нарушения попал на камеры наружного видеонаблюдения компании "Сампо", позже факт нарушения опубликовали в СМИ.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска провели проверку по данному факту. В отношении водителя - нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении.

За непредоставление преимущества пешеходам законом предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей.