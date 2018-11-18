ГИБДД направила в прокуратуру материалы по освещенности пешеходных переходов Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска считает недостаточным уровень освещенности некоторых пешеходных переходов в городе.

Как рассказали в ведомстве, Госавтоинспекцией неоднократно выносятся на комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения в Петрозаводске, связанные с обустройством наружного освещения, а также по увеличению уровня освещенности, в первую очередь на пешеходных переходах.

По настоянию Госавтоинспекции мэрией разработан план-график по приведению к нормативному состоянию уровня и равномерности освещенности.

Вместе с тем, в ходе проведения мероприятий по контролю соблюдения стандартов сотрудниками Госавтоинспекции неоднократно в 2015, 2016, 2017, 2018 годах мэрия Петрозаводска привлекалась к административной ответственности за отсутствие стационарного электрического освещения на участках улиц и дорог.

На основании собранных материалов, свидетельствующих о неоднократном неисполнении администрацией законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения, данная информация направлена в прокуратуру Петрозаводска для принятия мер прокурорского реагирования.