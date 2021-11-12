ГИБДД назвала предварительные причины ДТП в Карелии, в котором погибли 3 человека

Предварительной причиной смертельного ДТП в Беломорском районе Карелии стал выезд на полосу встречного движения при обгоне.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария произошла 30 декабря в 19.00.

По предварительным данным, водитель автомашины Renault Symbol, при обгоне большегрузного транспорта, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Nissan Terrano.

В результате ДТП погибли три человека: две пассажирки автомобиля Renault Symbol и пассажирка Nissan Terrano.

Травмированы трое: пассажир Renault Symbol и водители автомобилей.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.