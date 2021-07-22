ГИБДД назвала район Карелии, где водителей в субботу проверят на трезвость

С 23 по 26 июля сотрудники Госавтоинспекции Карелии проверят водителей на трезвость, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 24 июля, рейд ГИБДД пройдет в Прионежском районе, проверять будут группами нарядов ДПС.

Госавтоинспекция напоминает, что после употребления спиртных напитков алкоголь долгое время сохраняет свое негативное воздействие на организм.

Планируя выходные дни, водителям, кому предстоят поездки, следует исключить употребление алкоголя.

Стали очевидцем нарушений ПДД нетрезвым водителем - незамедлительно сообщите в полицию по телефонам - 102 или 112. Возможно, именно ваш звонок сможет предотвратить трагедию на дороге.