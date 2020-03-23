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ГИБДД Петрозаводска ищет свидетелей ДТП, в котором пострадал пассажир

Новости. Происшествия
16:22, 23 Марта 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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На Кукковке произошло ДТП с пострадавшими, Госавтоинспекция ищет очевидцев или записи видеорегистраторов с других машин, сообщили ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня в 8.17 на перекрестке улиц Лыжная - Ломоносова - Балтийская произошло столкновение автомобилей Ford Focus и Lada Largus.

В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний пассажир автомобиля Lada Largus, получил травмы.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия.

Всех, кто располагает информацией о данном ДТП или имеет записи видеорегистратора с моментом ДТП, просят позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.

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Комментарии

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Горожанин
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