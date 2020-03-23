ГИБДД Петрозаводска ищет свидетелей ДТП, в котором пострадал пассажир

На Кукковке произошло ДТП с пострадавшими, Госавтоинспекция ищет очевидцев или записи видеорегистраторов с других машин, сообщили ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня в 8.17 на перекрестке улиц Лыжная - Ломоносова - Балтийская произошло столкновение автомобилей Ford Focus и Lada Largus.

В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний пассажир автомобиля Lada Largus, получил травмы.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия.

Всех, кто располагает информацией о данном ДТП или имеет записи видеорегистратора с моментом ДТП, просят позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.