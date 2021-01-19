ГИБДД Петрозаводска наказала водителя автобуса, подвергшего опасности пассажиров

В Петрозаводске водителя пассажирского автобуса привлекли к административной ответственности за разговор по телефону, сообщили в ГИБДД города.

Водители маршрутных автобусов находятся под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции. На маршрутах патрулирования автоинспекторы ежедневно пресекают нарушения ПДД, проводят профилактические беседы с водителями.

Накануне инспектор ДПС составил административный материал за пользование водителем маршрутного автобуса телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.