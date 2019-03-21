ГИБДД Петрозаводска объявила о вакансиях

Госавтоинспекция города Петрозаводска осуществляет набор кандидатов для приема на службу в органы внутренних дел на должности инспекторов дорожно-патрульной службы Отдельного батальона ДПС ГИБДД, сообщили в ведомстве.

Требования: мужчины до 35 лет, имеющие высшее, среднее профессиональное образование или среднее (полное) общее образование, прошедшие военную службу, годные по состоянию здоровья и по своим морально-психологическим качествам нести службу в ОВД.

Преимущества службы в органах внутренних дел:

1. Престиж

2. Достойная заработная плата

3. Полный социальный пакет

4. Возможность карьерного роста

5. Служба в вооруженных силах РФ, а также периоды обучения в средних профессиональных и высших учебных заведениях засчитывается в стаж службы

6. Возможность получения высшего (в том числе второго высшего) юридического образования в образовательных учреждениях системы МВД России (обучение осуществляется за счет средств системы МВД России)

По всем вопросам обращаться в отдел кадров по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 7 каб. 202, 203 или по тел. 715-882, при себе иметь паспорт, военный билет, документ об образовании.