ГИБДД Петрозаводска показала, как пешеход оказался под колесами иномарки (ВИДЕО)

На улице Правды 41-летний мужчина выбежал на дорогу и оказался под колесами автомобиля.

Как ранее сообщала ГИБДД Карелии, 12 марта в 17.42 в Петрозаводске на ул. Правды 35-летний водитель автомобиля Nissan Serena совершил наезд на 41-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

ГИБДД Петрозаводска опубликовала видео, на котором запечатлено, как мужчина стартует с тротуара и буквально с разбега врезается в иномарку, которая проезжала пешеходный переход.