Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эксперты назвали самую высокооплачиваемую вакансию для пенсионеров 1
28.02.2021 20:40
"Смертельный номер": Лед на ступеньках и сосульки над головой угрожают посетителям магазина в центре Петрозаводска 7
28.02.2021 16:48
Скорая застряла в "снежной каше" в Петрозаводске 18
28.02.2021 17:44
Пьяную женщину достали из-за руля автомобиля в городе горняков в Карелии 1
28.02.2021 17:28
Еще две женщины умерли от коронавируса в Карелии
Сегодня 09:25
В марте россиян вновь ожидает 4-дневная рабочая неделя 2
28.02.2021 18:40

ГИБДД Петрозаводска предупредило о новом режиме работы светофоров

Новости. Общество
12:00, 01 Марта 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
Загрузка...

Светофоры на пересечении улицы Правды и проспекта Александра Невского в карельской столице начали работать новом режиме.

С 1 марта в новом режиме работают светофоры на пересечении улицы Правды и проспекта Александра Невского, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

На перекрёстке введены совмещённые фазы движения водителей и пешеходов при повороте транспорта направо. Переход проезжей части по диагонали на перекрёстке запрещён. В целях обеспечения безопасности светофоры оснащены дополнительными секциями для предупреждения водителей о движении пешеходов.

Кроме того, на переходах установлены дополнительные аншлаги, информирующие о введении нового режима работы светофора. Изменения призваны увеличить пропускную способность перекрёстка и сократить время заторов на данном участке, информирует ГИБДД.

Ранее администрация Петрозаводска анонсировала изменение схемы движения транспорта в центральной части карельской столицы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-03-01 16:09:17
Разумное решение есть на этот случай в других странах - разрешить поворот направо "на красный", пропустив всех. Но наши ПДД это не позволяют...
Горожанин
2021-03-01 16:04:06
А разве в городе есть перекрестки, где переход "по диагонали" разрешен?! "Диагональной" разметки нигде не видел.
Беня
2021-03-01 12:33:59
Вот сейчас белоснежная белизна белого снега почернеет, вечерком видно станет плохо и кого-нибуть как дать пить собьют. Легко.
dimchik19725
2021-03-01 12:38:05
Беня, да уже почернело.. Ты глянь камеры..
dimchik19725
2021-03-01 12:08:51
Лишь бы как можно хуже сделать для пешеходов! Посмотрите камеры наблюдения на этом перекрёстке- пешеходы теперь там с трудом переходят- того и гляди собьют! Как до такого можно было додуматься??
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»