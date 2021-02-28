ГИБДД Петрозаводска предупредило о новом режиме работы светофоров

Светофоры на пересечении улицы Правды и проспекта Александра Невского в карельской столице начали работать новом режиме.

С 1 марта в новом режиме работают светофоры на пересечении улицы Правды и проспекта Александра Невского, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

На перекрёстке введены совмещённые фазы движения водителей и пешеходов при повороте транспорта направо. Переход проезжей части по диагонали на перекрёстке запрещён. В целях обеспечения безопасности светофоры оснащены дополнительными секциями для предупреждения водителей о движении пешеходов.

Кроме того, на переходах установлены дополнительные аншлаги, информирующие о введении нового режима работы светофора. Изменения призваны увеличить пропускную способность перекрёстка и сократить время заторов на данном участке, информирует ГИБДД.

Ранее администрация Петрозаводска анонсировала изменение схемы движения транспорта в центральной части карельской столицы.