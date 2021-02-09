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ГИБДД Петрозаводска назвала плохую уборку улиц причиной роста числа ДТП и выписала 17 штрафов

Новости. Общество
07:25, 10 Февраля 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
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Большинство улиц и дорог Петрозаводска из-за плохой уборки снега и наледи не отвечают требованиям безопасности, что приводит к росту числа ДТП.

Об этом говорится в официальном заявлении Госавтоинспекции Петрозаводска.

"Сужение проезжей части, формирование снежных валов, в том числе в зоне пешеходных переходов и остановочных комплексов, наличие рыхлого снега на проезжей части, высота которого превышает предельно допустимые значения. Данные обстоятельства оказывают значительное влияние на безопасность дорожного движения и становятся причиной совершения дорожно - транспортных происшествий", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, в течение этого года из-за неудовлетворительного зимнего содержания проезжих частей и тротуаров возбуждено 17 дел об административных правонарушениях. Санкцией данной статьи предусмтрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей для должностных лиц, 300 тыс. рублей - для юридических лиц.

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