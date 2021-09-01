ГИБДД сообщила о последствиях ДТП с мотоциклистом в Петрозаводске (ВИДЕО)

Мотоциклист, попавший в среду вечером, в ДТП в Петрозаводске, получил травмы.
Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии.
Авария произошла 1 сентября в 19.50 на перекрестке Гоголя — Красноармейская.
По сообщению ГИБДД, 19 — летний водитель мотоцикла «Ямаха УБР-125» неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и врезался в остановишийся перед ним «Рено Логан».
В результате мотоциклист получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.
Ранее видеозапись с камер компании «Сампо. ру» была размещена в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
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