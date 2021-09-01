ГИБДД сообщила о последствиях ДТП с мотоциклистом в Петрозаводске (ВИДЕО)

Мотоциклист, попавший в среду вечером, в ДТП в Петрозаводске, получил травмы.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии.

Авария произошла 1 сентября в 19.50 на перекрестке Гоголя — Красноармейская.

По сообщению ГИБДД, 19 — летний водитель мотоцикла «Ямаха УБР-125» неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и врезался в остановишийся перед ним «Рено Логан».

В результате мотоциклист получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.

Ранее видеозапись с камер компании «Сампо. ру» была размещена в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».