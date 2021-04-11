ГИБДД в День космонавтики проверит, как водители заботятся о детях

В понедельник, 12 апреля, в Петрозаводске стартует второй этап профилактического мероприятия "Главный пассажир Карелии", сообщили в ГИБДД города.

С начала года в Петрозаводске произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пять детей получили травмы. В двух случаях дети пострадали в качестве пассажиров.

В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют соблюдение водителями правил перевозки детей автомобильным транспортом на улицах, прилегающих к детским садам, школам, поликлиникам, торговым центрам.

Инспекторы отделения пропаганды посетят образовательные организации, предприятия, учреждения и организации города с тематическими беседами о важности использования детских удерживающих устройств.

Основная цель мероприятий - напомнить родителям о необходимости применения детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает родителей более ответственно подходить к соблюдению Правил дорожного движения: при перевозке детей в салоне автомобиля обязательно использовать детские удерживающие устройства, посадку и высадку пассажиров производить со стороны тротуара.

Берегите жизнь и здоровье детей – используйте специальные детские удерживающие устройства в автомобилях.