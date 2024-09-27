Гигантские подсолнухи выросли на севере Карелии

Растения превышают человеческий рост.
Подсолнухи огромных размеров вырастили в Беломорском районе. Очевидцы поделились фотографиями в паблике .
Растения превышают человеческий рост. В некоторых случаях в зарослях подсолнуха можно даже спрятаться.
Местные жители радуются, что благодаря теплому лету они могут даже вылущить из подсолнухов семечки.
Ранее мы писали, что подсолнухи выросли в карельской столице. Однако подростки сорвали «солнечное чудо».
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