Гимнастику для пальцев провели для пожилых людей в Петрозаводске

Развитие мелкой моторики используют для профилактики деменции.

Гимнастику для пальцев провели для пожилых людей в гериатрическом отделении Центра паллиативной медицинской помощи. Об этом сообщили в Минздраве Карелии.

Развитие мелкой моторики полезно не только для детей, но и для взрослых. Палчиковая гимнастика помогает восстановиться после инсультов, инфарктов, тяжелых травм. Занятия проводят для профилактики деменции, улучшения когнитивных функций и сохранения кровообращения конечностей и двигательной активности, отметили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в Петрозаводске проводят встречи горожан, чьи родственники борются с деменцией.