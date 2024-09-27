Встреча горожан, чьи родственники борются с деменцией, прошла в Петрозаводске

Участники мероприятия помогают друг другу морально, делятся советами, как правильно ухаживать за близкими.

Встречу для горожан, чьи близкие страдают деменцией, провели в карельской столице. Информацию об этом сообщили в паблике Министерство социальной защиты РК.

«Тем, у кого обнаружили эту болезнь, нужны поддержка и уход. Но также необходима поддержка и тем, кто ухаживает за ними. Для таких людей существуют группы, где они поддерживают друг друга и учатся справляться с напряжением», - написали авторы поста.

Проект организует «Вместе против деменции. Петрозаводск».

Ранее мы писали о том, что нейропсихолог указала на неожиданные ранние признаки деменции.