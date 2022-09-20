Гимнастка из Петрозаводска взяла «бронзу» на всероссийских соревнованиях

Петрозаводчанка Кристина Елизарова завоевала медаль на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «На призы Олимпийской чемпионки Н. Зуевой».

Кристина Елизарова заняла третье место в индивидуальных упражнениях по программе КМС на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «На призы Олимпийской чемпионки Н. Зуевой» РФСО «Локомотив» в Пензе, сообщили в Минобразования и спорта республики.

Кристина - воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва №1 Петрозаводска, она выступала среди гимнасток 2007-2008 г.р.

Также в десятку сильнейших вошли Софья Рышкевич и Дарья Фомичова.

Ранее сообщалось, карельские гимнастки завоевали «золото» на всероссийских соревнованиях.