Гимнастки из Карелии завоевали россыпь наград на первенстве Северо-Запада

Соревнования по художественной гимнастике проходили в Псковской области со 2 по 6 февраля, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Сбоная Карелии выступила на первенстве СЗФО по художественной гимнастике. Соревнования проходили в Псковской области со 2 по 6 февраля.



В групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта в многоборье серебро завоевала команда Карелия-1: Демидова Арина, Самсонова Евгения, Сухорукова Маргарита, Тимофеева Мария, Лопатюк Лилия, Шуквани София.



Еще две серебряные награды девушки завоевали в финальных соревнованиях групповых упражнений с пятью скакалками и с пятью мячами (программа КМС).



Бронзовыми призерами в упражнениях с пятью мячами по КМС стали: Баташова Эвелина, Орлова Таисия, Морозова Алена, Левина Алена, Исакова Татьяна, Скоблина Диана.



В групповых упражнениях в многоборье, по программе 1 разряда среди гимнасток 2011-2012 года рождения золото завоевала команда в составе: Верюжская Алина, Старовойтова Любовь, Демчук Анна, Петрова Мария, Сергеева Агния.



Все гимнастки - воспитанницы спортшколы олимпийского резерва №1 Петрозаводска, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.