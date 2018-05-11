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Новости. Общество
07:20, 11 Мая 2018

Гироскутер взорвался в квартире жительницы Карелии

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У жительницы города Костомукша в квартиле взорвался гироскутер.

"Владельцам гироскутеров посвящается. Год назад в августе купили ребенку, покатался пару месяцев, а на период, когда на нем нельзя было гонять, убрали дома в шкаф. Вчера достали, поставили на зарядку… Сначала все было нормально. Когда я вошла на кухню он уже дымился. Позвала мужа, на тот момент он вспыхнул и рванул, все происходило считанные секунды. Горячий пластик разлетелся по всей кухне", - написала жительница города в паблике "Беседка в Костомукше товарной".

"Муж каким-то образом изловчился и выдернул его из розетки. Постарался потушить. Дым распространился по всей квартире и подъезду. Стали выбегать соседи. Все закончилось благополучно, слава богу, а могло быть гораздо хуже. Будьте осторожны, покупая своим детям такие игрушки", - отметила она.

"Я, имея горький опыт, больше не имею желания приобретать такие вещи. Ведь многие из нас оставляют на зарядке устройства и уходят из дома", - предостерегла женщина.

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