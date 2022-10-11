Спикер горсовета Петрозаводска: «пенсия будет выплачена до конца года»

Надежда Дрейзис объяснила, когда и в каком виде придет пенсия, выпадающая на новогодние праздники.
Спикер Петросовета Надежда Дрейзис на своей странице в соцсети напомнила пансионерам, что в том случае, если даты начислений пенсии на банковские карты выпадают на новогодние праздники, то деньги за январь поступят в конце декабря.
«При этом пенсия придёт уже в проиндексированном размере независимо от даты доставки», — уточнила Надежда Дрейзис.
Пенсионеры же, которым приносят выплаты на дом, по словам спикера Петросовета, начнут получать пенсию с 3 января по привычному графику.
«С 1 января 2023 года пенсии будет начислять Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Получить все федеральные выплаты можно будет в режиме „одного окна“», — объяснила Надежда Дрейзис.
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