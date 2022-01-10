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Глава Карелии: Активно идут в бизнес бывшие безработные

Новости. Экономика
15:29, 11 Января 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Артур Парфенчиков поделился результатами, которые принесли меры поддержки малого и среднего бизнеса в минувшем году.

Как отметил Артукр Парфенчиков, в Карелии более чем в три раза увеличилось число самозанятых – сейчас на себя работают 12 600 человек. Многие отмечают, что этот статус стал для них оптимальным решением – налоговая ставка низкая, минимальная отчетность, а учет можно вести в специальном мобильном приложении. Думаю, будем искать новые варианты дополнительной поддержки самозанятых.

"Также в прошлом году в Карелии почти на 5 % увеличилось количество индивидуальных предпринимателей, теперь их 14,6 тысяч. Активно идут в бизнес и бывшие безработные",  - отметил Парфенчиков.

В целом, по словам главы Карелии, по итогам 9 месяцев прошлого года малые и средние предприниматели дали нам инвестиций в основной капитал на сумму 11,5 млрд рублей – это почти треть от общего объема инвестиций.

"Помогать малому и среднему бизнесу продолжим. Средства – 250 млн рублей – предусмотрели в бюджете республики. Субсидии по различным направлениям предприниматели смогут получить уже в первом полугодии",  - сообщил глава республики.

Подробнее о льготах и компенсациях здесь.

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Комментарии

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кир
2022-01-11 15:49:33
Деньги не давать на халяву, пусть кредиты берут. Бизнес - это их риски, - сказал кот.
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