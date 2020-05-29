Глава Карелии анонсировал новый этап ослабления режима самоизоляции

Артур Парфенчиков рассказал об изменениях, которые произойдут с 1 июня.

Глава Карелии сообщил на своей странице в "ВКонтакте" об изменениях, которые вступают в силу с 1 июня. Так, с этого дня во всех районах республики, за исключением Олонецкого, разрешается розничная торговля. С июня будут открыты музеи для групп не более 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования и использования масок, перчаток. Кроме того, можно будет вести поисковую работу для установления имен погибших и пропавших без вести.

"С 8 июня школы могут проводить очные консультации для 11-классников по подготовке к ЕГЭ. Численность групп также не более 10 человек, по одному за партой, обязательно в масках и с предварительным измерением температуры. Классы необходимо дезинфицировать до и после занятий", - пишет глава Карелии.

Оздоровительная кампания стартует на территории Карелии с 1 июля.

Напомним, спортивные объекты возобновили работу с 29 мая.