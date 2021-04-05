Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым

О встрече с Артуром Парфенчиковым Дмитрий Медведев рассказал на своей странице в соцсетях.

"Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе сегодняшней встречи доложил о планах региональных властей по развитию приграничной инфраструктуры, обустройства и технического переоснащения пунктов пропуска, реализации инвестиционных проектов в арктической зоне, их транспортной и портовой составляющей". – написал Дмитрий Медведев.

Как пояснили в пресс-службе правительства Карелии, на встрече обсуждались важные для развития республики темы. Прежде всего, это скорейшее расселение аварийного жилья на Севере России и приравненных к ним территориях.



Глава республики также обсудил с Дмитрием Медведевым реализацию инвестиционных проектов в Арктической зоне, перспективы использования Беломорско-Балтийского канала, порта Кемь, железнодорожной и автотранспортной инфраструктур Карелии в системе грузоперевозок Северного морского пути.



Кроме того, на встрече рассмотрен вопрос реконструкции международных пунктов пропуска "Вяртсиля" и "Люття", что важно для расширения внешнеэкономических связей Карелии и страны.

Напомним, что Артур Парфенчиков и Дмитрий Медведев – бывшие однокурсники, они вместе учились на юридическом факультете Ленинградского государственного университета.