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Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым

Новости. Политика
18:02, 06 Апреля 2021
фото: фото со страницы Дмитрия Медведева / https://vk.com/dm
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О встрече с Артуром Парфенчиковым Дмитрий Медведев рассказал на своей странице в соцсетях.

"Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе сегодняшней встречи доложил о планах региональных властей по развитию приграничной инфраструктуры, обустройства и технического переоснащения пунктов пропуска, реализации инвестиционных проектов в арктической зоне, их транспортной и портовой составляющей". – написал Дмитрий Медведев.

Как пояснили в пресс-службе правительства Карелии, на встрече обсуждались важные для развития республики темы. Прежде всего, это скорейшее расселение аварийного жилья на Севере России и приравненных к ним территориях.

Глава республики также обсудил с Дмитрием Медведевым реализацию инвестиционных проектов в Арктической зоне, перспективы использования Беломорско-Балтийского канала, порта Кемь, железнодорожной и автотранспортной инфраструктур Карелии в системе грузоперевозок Северного морского пути.

Кроме того, на встрече рассмотрен вопрос реконструкции международных пунктов пропуска "Вяртсиля" и "Люття", что важно для расширения внешнеэкономических связей Карелии и страны.

Напомним, что Артур Парфенчиков и Дмитрий Медведев – бывшие однокурсники, они вместе учились на юридическом факультете Ленинградского государственного университета.

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Комментарии

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Сеня
2021-04-06 19:46:47
Хм. странные люди . И ведь даже не понимают , что они для обывателя просто смешны и бездарны .
Саныч
2021-04-06 19:43:06
Пивка попили, студенческие годы вспомнили?
.........
2021-04-06 19:14:28
Хоть не спят на ходу от таблеток и то ладно .
Старик
2021-04-06 18:49:46
Вот оно кумавство.
Иван
2021-04-06 19:08:40
Старик, дружбаны , остались не удел )) Двое из ларца одинаковы с лица . Нулевики , так сказать .
Кол
2021-04-06 18:32:48
Ясно теперь почему мы так движемся вверх!
Иван
2021-04-06 19:09:42
Кол, мы на дне и в глубокой жопе , и из-за этих двоих тоже .
кир
2021-04-06 18:20:53
Не надо никаких "детей войны". У Шандаловича никто не голодает.
наташка
2021-04-06 18:16:31
Шандалович с детьми войны в курсе, что комменты открыты ?
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