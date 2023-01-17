Глава Карелии: «Для кого-то «Маленькая Вера», для кого-то «Время, вперед!»

Глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал тех, кто говорит, что «у нас все плохо» и предложил больше рассказывать о достижениях.

Об этом губернатор заявил сегодня на совещании с правительством.

При обсуждении вопроса о работе Костомушского ГОКа Парфенчиков напомнил, что в прошлом году там прошла масштабная модернизация производства. На комбинате запустили рудную линию комплекса циклично-поточной технологии. Глава Карелии назвал ее «промышленным чудом» и предложил водить туда туристов.

«Надо сегодня людям показывать то, что создают наши рабочие, наши инженеры. У нас надо специальную военную операцию, в том числе, а наших головах провести. Мы должны от принципа „Маленькой Веры“… Помните, фильм такой был в конце перестройки? Кто-то продолжает жить в этой концепции, что у нас все вокруг плохо, что мы ни на что не способны. Понятно, откуда это все идет, и для кого это сегодня нужно. Надо реально показывать, на что способны наши люди и что мы делаем в реальности… Для кого-то „Маленькая Вера“, для кого-то „Время, вперед!“ — смысл жизни. Вера у нас на самом деле большая должна быть под музыку „Время, вперед!“. Вот это принцип нашей жизни сейчас», — завил руководитель региона.