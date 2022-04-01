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Глава Карелии и прокурор республики выслушают бизнесменов

Новости. Общество
10:58, 02 Апреля 2022
фото: правительство Карелии

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Артур Парфенчиков и Дмитрий Харченков проведут совместный прием представителей бизнеса региона, сообщили в правительстве республики.

Во вторник, 5 апреля с 15 часов до 18 часов пройдет прием представителей бизнеса региона прокурором Карелии Дмитрием  Харченковым совместно с главой республики Артуром Парфенчиковым. Во встрече примут участие также представители МВД, управления Федеральной антимонопольной службы, управления Федеральной налоговой службы и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Елена Гнетова.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи. Представителям бизнеса предоставят возможность обратиться к прокурору и главе республики из студий администраций муниципальных районов и городских округов республики.

Адреса и телефоны администраций:

- Администрация Петрозаводского городского округа, по адресу: г. Петрозаводск, пр-т Ленина, д.2, телефон: (88142) 713-555;

- Администрация Костомукшского городского округа, по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, телефон: (881459) 5-10-10;

- Администрация Беломорского муниципального района, по адресу: г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9, телефон: (881437) 5-10-50;

- Администрация Калевальского муниципального района, по адресу: пгт. Калевала, ул. Советская, д.11, телефон: (881454) 4-11-05;

- Администрация Кемского муниципального района, по адресу: г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 30, телефон: (881458) 7-04-33;

- Администрация Кондопожского муниципального района, по адресу: г. Кондопога, пл. Ленина, д.1, телефон: (881451) 7-94-52;

- Администрация Лахденпохского муниципального района, по адресу: г. Лахденпохья, ул. Советская, д.7а, телефон: (881450) 4-54-98;

- Администрация Лоухского муниципального района, по адресу: пгт Лоухи, ул. Советская, д. 27, телефон: (881439) 5-10-17;

- Администрация Медвежьегорского муниципального района, по адресу: г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д.7, телефон: (881434) 5-15-55;

- Администрация Муезерского муниципального района, по адресу: пгт Муезерский, ул. Октябрьская, д. 28, телефон: (881455) 3-36-30;

- Администрация Олонецкого национального муниципального района, по адресу: г. Олонец, ул. Свирских дивизий, д.1, телефон: (881436) 4-15-06;

- Администрация Питкярантского муниципального района, по адресу: г. Питкяранта, ул. Ленина, д.13, телефон: (881433) 4-11-53;

- Администрация Прионежского муниципального района, по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, телефон: (88142) 57-81-68;

- Администрация Пряжинского национального муниципального района, по адресу: пгт. Пряжа, ул. Советская, д. 61, телефон: (881456) 3-12-08;

- Администрация Пудожского муниципального района, по адресу: г. Пудож, ул. Ленина, д. 90, телефон: (881452) 5-17-33;

- Администрация Сегежского муниципального района, по адресу: г. Сегежа, ул. Ленина, д.9а, телефон: (881431) 4-24-24;

- Администрация Сортавальского муниципального района, по адресу: г. Сортавала, пл. Кирова, д. 11, телефон: (881430) 4-53-42;

- Администрация Суоярвского муниципального района, по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, телефон: (881457) 5-14-50.

Ориентировочно время приема одного представителя бизнеса ограничено 15 минутами. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность (паспорт) и маску.

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