Глава Карелии и прокурор республики выслушают бизнесменов

Артур Парфенчиков и Дмитрий Харченков проведут совместный прием представителей бизнеса региона, сообщили в правительстве республики.
Во вторник, 5 апреля с 15 часов до 18 часов пройдет прием представителей бизнеса региона прокурором Карелии Дмитрием Харченковым совместно с главой республики Артуром Парфенчиковым. Во встрече примут участие также представители МВД, управления Федеральной антимонопольной службы, управления Федеральной налоговой службы и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Елена Гнетова.
Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи. Представителям бизнеса предоставят возможность обратиться к прокурору и главе республики из студий администраций муниципальных районов и городских округов республики.
Адреса и телефоны администраций:
- Администрация Петрозаводского городского округа, по адресу: г. Петрозаводск, пр-т Ленина, д.2, телефон: (88142) 713-555;
- Администрация Костомукшского городского округа, по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, телефон: (881459) 5-10-10;
- Администрация Беломорского муниципального района, по адресу: г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9, телефон: (881437) 5-10-50;
- Администрация Калевальского муниципального района, по адресу: пгт. Калевала, ул. Советская, д.11, телефон: (881454) 4-11-05;
- Администрация Кемского муниципального района, по адресу: г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 30, телефон: (881458) 7-04-33;
- Администрация Кондопожского муниципального района, по адресу: г. Кондопога, пл. Ленина, д.1, телефон: (881451) 7-94-52;
- Администрация Лахденпохского муниципального района, по адресу: г. Лахденпохья, ул. Советская, д.7а, телефон: (881450) 4-54-98;
- Администрация Лоухского муниципального района, по адресу: пгт Лоухи, ул. Советская, д. 27, телефон: (881439) 5-10-17;
- Администрация Медвежьегорского муниципального района, по адресу: г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д.7, телефон: (881434) 5-15-55;
- Администрация Муезерского муниципального района, по адресу: пгт Муезерский, ул. Октябрьская, д. 28, телефон: (881455) 3-36-30;
- Администрация Олонецкого национального муниципального района, по адресу: г. Олонец, ул. Свирских дивизий, д.1, телефон: (881436) 4-15-06;
- Администрация Питкярантского муниципального района, по адресу: г. Питкяранта, ул. Ленина, д.13, телефон: (881433) 4-11-53;
- Администрация Прионежского муниципального района, по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, телефон: (88142) 57-81-68;
- Администрация Пряжинского национального муниципального района, по адресу: пгт. Пряжа, ул. Советская, д. 61, телефон: (881456) 3-12-08;
- Администрация Пудожского муниципального района, по адресу: г. Пудож, ул. Ленина, д. 90, телефон: (881452) 5-17-33;
- Администрация Сегежского муниципального района, по адресу: г. Сегежа, ул. Ленина, д.9а, телефон: (881431) 4-24-24;
- Администрация Сортавальского муниципального района, по адресу: г. Сортавала, пл. Кирова, д. 11, телефон: (881430) 4-53-42;
- Администрация Суоярвского муниципального района, по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, телефон: (881457) 5-14-50.
Ориентировочно время приема одного представителя бизнеса ограничено 15 минутами. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность (паспорт) и маску.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание