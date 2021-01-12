Глава Карелии из-за морозов отменил ограничение на перевозку пассажиров в общественном транспорте (СРОЧНО)

В связи с низкими температурами воздуха и предупреждениями МЧС о надвигающихся в Карелию сильных морозах принято решение снять ограничения на перевозку пассажиров по количеству сидячих мест в общественном транспорте, сообщил Артур Парфенчиков.

Как написал на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков, ограничения сняты для того, чтобы предотвратить длительное ожидание транспорта на остановках и связанное с переохлаждениями увеличение заболеваемости ОРВИ.

Решение вступает в силу с сегодняшнего дня, 13 января.

"Однако еще раз прошу по возможности воздержаться от поездок в переполненном общественном транспорте", - предупредил Парфенчиков.

При этом некоторые другие ограничения продлеваются до 1 февраля. Так, по-прежнему в республике запрещается проводить спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия, за исключением мероприятий на открытом воздухе. До этой даты не будут работать детские игровые центры, расположенные в торговых центрах на территории городов Петрозаводска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Пудожа, Сортавалы, Костомукши, Олонца, Беломорска, Медвежьегорска, Питкяранты, Сегежи, Суоярви, поселков городского типа Калевала, Лоухи, Муезерский, Пряжа.

Также до 1 февраля торговые центры должны обеспечивать пребывание детей до 16 лет только в сопровождении взрослых.