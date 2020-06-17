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Глава Карелии: "Известный инвестор" хочет купить последний государственный хлебозавод

Новости. Экономика
13:03, 18 Июня 2020
фото: группа ООО "Суорвский хлебозавод" Вконтакте
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Правительство Карелии планирует выставить на продажу 100% доли в уставном капитале ООО "Суоярвский хлебозавод", интерес к покупке которого проявил известный в республике инвестор.

Об этом сообщил сегодня на онлайн-заседании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчикрв.

 "Инвестор известный, я пока называть не буду, он уже активно работает по многим предприятиям республики", - сказал глава Карелии.

Суоярвский хлебозавод был включен в программу приватизации в 2019 году, но тогда правительство и парламент отказались от этого шага.

Что говорили противники приватизации, и почему правительство хочет продать завод, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-06-18 13:32:11
А что ж не продать заводик "известному инвестору" :)
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