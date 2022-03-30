Глава Карелии как бывший дворник поставил оценку за уборку улиц Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков поставил администрации Петрозаводска «четверку с минусом» за работу по уборке улиц города от снега минувшей зимой.
Об этом он сообщил сегодня на заседании Петросовета.
По его словам, на оценку повлияли аномальные снегопады и проблемы с подрядчиком, который достался городу «по наследству» от предыдущей администрации Петрозаводска.
«Я долго думал, тройку поставить или четверку… У меня первая профессия дворник и дворник я был неплохой, поэтому все это узнал своими руками. Раз пять в неделю я город обхожу. И в целом четверку с минусом поставим», — сказал Парфенчиков.
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