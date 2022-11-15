Глава Карелии как бывший прокурор оценил значение строительства нового здания судмедэкспертизы

Строительство нового здания Бюро судебно-медицинской экспертизы в Петрозаводске позволит улучшить раскрываемость преступлений.

Такое мнение высказал глава Карелии Артур Парфенчиков, начинавший карьеру в прокуратуре.

«Просторные помещения с отдельным входом, сделанным с учетом новых требований, высокотехнологичные лаборатории — все это скажется на результатах работы экспертов. Передовые методы исследования, которые появятся в их арсенале, безусловно, помогут раскрывать преступления», — написал губернатор на своей странице Вконтакте.

По его словам, в строящемся здании уже устанавливают окна, утепляют полы, обустраивают кровлю, монтируют наружные сети. Несколько подразделений службы — более 30 специалистов — планируют переехать в новое здание следующей осенью.