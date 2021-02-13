Глава Карелии купил комплект детской литературы для библиотеки Питкяранты

В Международный день книгодарения Артур Парфенчиков подарил книги Питкярантской межпоселенческой центральной библиотеке.

Глава республики на своей странице в соцсети поблагодарил всех, кто присоединился к флешмобу #ПодариКнигу.

"Акция продолжается вот уже более двух лет, за это время на полках наших сельских, школьных и детских библиотек появилось много новых интересных изданий, - пишет Парфенчиков. - По традиции тоже приготовил подарок - комплект детской литературы для Питкярантской межпоселенческой центральной библиотеки. Это и произведения классиков, и другие книги, которые с удовольствием читают ребята. В ближайшее время их доставят по адресу".

Ранее глава Петрозаводска подарила библиотеке "Карельские сказки".