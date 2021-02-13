Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Финансовые эксперты объяснили, почему они против ликвидации Пенсионного фонда 3
13.02.2021 20:40
Появились фото с места ДТП под Петрозаводском, где "легковушка" улетела под грузовик
Сегодня 09:15
Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске
13.02.2021 15:02
Легковой автомобиль "вылетел" на встречную и столкнулся с грузовиком под Петрозаводском 2
13.02.2021 16:41
Названо неожиданное полезное свойство масок для больных COVID-19
13.02.2021 21:40
Какие ситуации у банкомата могут плохо кончиться: эксперты дали советы, чего нельзя делать 7
13.02.2021 19:40

Глава Карелии купил комплект детской литературы для библиотеки Питкяранты

Новости. Общество
13:04, 14 Февраля 2021
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
Загрузка...

В Международный день книгодарения Артур Парфенчиков подарил книги Питкярантской межпоселенческой центральной библиотеке.

Глава республики на своей странице в соцсети поблагодарил всех, кто присоединился к флешмобу #ПодариКнигу.

"Акция продолжается вот уже более двух лет, за это время на полках наших сельских, школьных и детских библиотек появилось много новых интересных изданий, - пишет Парфенчиков. - По традиции тоже приготовил подарок - комплект детской литературы для Питкярантской межпоселенческой центральной библиотеки. Это и произведения классиков, и другие книги, которые с удовольствием читают ребята. В ближайшее время их доставят по адресу".

Ранее глава Петрозаводска подарила библиотеке "Карельские сказки".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-02-14 13:50:21
Одобряю. Правильно подобранная литература способствует идейно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Либероидная шелупонь в бессильной злобе пытается подсовывать школьникам методички уголовника навального и агитирует искать с фонариками закладки.
Вася
2021-02-14 13:33:13
«Это дно»: в соцсетях гадают, за что Путин наградил сына олигарха орденом «За заслуги перед Отечеством»
театральный критик
2021-02-14 13:24:49
Высокооплачиваемая из бюджете оппозиционный депутат слабунова и глубоко законспирированный без кода доступа зашифрованный спикер шандалович какие книжки подарили ?
Off
2021-02-14 13:13:50
За чей счет книги ?
кир
2021-02-14 13:09:04
Советское действие никто не оценит.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
07.02.2021, 14:52
Жители деревни Суйсарь выступили против возобновления работы форелевого хозяйства на Онежском озере
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
07.02.2021, 16:24
"В Карелии довольно долго зрело недовольство"
07.02.2021, 18:40
Необычное небесное явление запечатлели на трассе в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

11.02.2021 12:50
Обществоведение
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…" 7
11.02.2021 12:44
Миллиарды на помощь отстающему 6
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 12
09.02.2021 13:05
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2021 14:00
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
Клиника доброго стоматолога 3
09.02.2021 09:07
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»