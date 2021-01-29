Глава Карелии мечтает о спа-отеле на Белом море

Новые планы правительства республики озвучили на совещании, где обсуждалось социально-экономическое развитие Беломорского района.

Не успели жители одного из самых бедных регионов Северо-Запада России забыть о намерениях республиканских властей открыть в нем центр китайской медицины и заняться промышленным выращиванием иван-чая, как глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил членам своего правительства и изумленным муниципальным чиновникам, что к нему опять постучались крупные инвесторы. По словам Парфенчикова, они хотели бы "построить хороший четырехзвездочный отель на берегу Белого моря в красивом месте с созданием всей соответствующей инфраструктуры". Более того, как утверждает губернатор, речь идет о "спа, связанном с морской водой, водорослями и солью".

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