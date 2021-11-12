Глава Карелии: «Мы идем по пути изоляции граждан старше 45 лет»

Глава Карелии Артур Парфенчиков напомнил о вступлении в силу ограничений рабочего режима для граждан старше 45 лет.

Этот вопрос он поднял на заседании правительства республики.

«Мы идем по пути определенной изоляции граждан старше 45 лет. У нас с понедельника действуют соответствующие ограничения по работе лиц старше 50 лет, и с 10 декабря — старше 45 лет. Поэтому здесь я бы просил наши профильные ведомства, конечно, очень серьезно проконтролировать выполнение этих предписаний, потому что, еще раз повторюсь, сегодня спектр нагрузки на медицину все больше и больше уходит в эту возрастную группу — от 40 до 60. Уровень вакцинации здесь ниже, чем у старшего поколения, и эта категория болеет достаточно тяжело», — сказал Парфенчиков.

Согласно распоряжению губернатора, работодатели обязаны перевести невакцинированных или не переболевших ковидом работников старше 45 лет на удаленную работу или обеспечить им изолированное рабочее место. Это требование не касается организаций, имеющих паспорт коллективного иммунитета.