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Глава Карелии: «Мы идем по пути изоляции граждан старше 45 лет»

Новости. Общество
10:32, 25 Ноября 2021
фото: © Сергей Киселев / АГН "Москва"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков напомнил о вступлении в силу ограничений рабочего режима для граждан старше 45 лет.

Этот вопрос он поднял на заседании правительства республики.

«Мы идем по пути определенной изоляции граждан старше 45 лет. У нас с понедельника действуют соответствующие ограничения по работе лиц старше 50 лет, и с 10 декабря — старше 45 лет. Поэтому здесь я бы просил наши профильные ведомства, конечно, очень серьезно проконтролировать выполнение этих предписаний, потому что, еще раз повторюсь, сегодня спектр нагрузки на медицину все больше и больше уходит в эту возрастную группу — от 40 до 60. Уровень вакцинации здесь ниже, чем у старшего поколения, и эта категория болеет достаточно тяжело», — сказал Парфенчиков.

Согласно распоряжению губернатора, работодатели обязаны перевести невакцинированных или не переболевших ковидом работников старше 45 лет на удаленную работу или обеспечить им изолированное рабочее место. Это требование не касается организаций, имеющих паспорт коллективного иммунитета.

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Комментарии

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Бриг
2021-11-25 11:43:12
Не пойму кто впал в маразм . Я читая это или он ???
Полезный
2021-11-25 11:32:47
Громче всех визжат бездельники
Изя
2021-11-25 11:20:39
Что то поганый гитлер из головы не выходит . Развалит все ((((
бюджет
2021-11-25 11:13:14
Ну и изолируйте, но пропишите в Указе ежедневную выплату и из ФНБ ее производите. А предпринимателей оставьте в стороне с выплатами. Нефть, газ, золото, алмазы, удобрения, металлы.........Где доля россиян?
кенгуру
2021-11-25 10:43:11
очень плохо, что губер позволяет себе такие высказывания. Так его тоже надо изолировать
Изя
2021-11-25 11:22:15
кенгуру, что с ним происходит ? В своем ли он уме ???? :)
Гость
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