Глава Карелии: "На 50 миллионов могут разные мухи слететься"

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение не допускать к госзакупкам по ремонту дорог сомнительные компании и добиться привлечения к этим работам только серьезных подрядчиков.

Об этом он заявил на заседании правительства, комментируя планы ремонта муниципальных автодорог в 2020 году.

В качестве примера Парфенчиков привел Кемский район, который в следующем году получит на ремонт дорог 50 млн рублей. "Задача сегодня Минтранса вместе с муниципалитетами найти нормальных подрядчиков. В рамках правового поля, естественно, но сейчас на 50 миллионов могут разные мухи слететься… ", - сказал глава республики. Каким критериям должны соответствовать подрядчики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".