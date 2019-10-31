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Новости. Общество
09:10, 31 Октября 2019
фото: Твиттер Артура Парфенчикова

Глава Карелии: "На 50 миллионов могут разные мухи слететься"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение не допускать к госзакупкам по ремонту дорог сомнительные компании и добиться привлечения к этим работам только серьезных подрядчиков.

Об этом он заявил на заседании правительства, комментируя планы ремонта муниципальных автодорог в 2020 году.

В качестве примера Парфенчиков привел Кемский район, который в следующем году получит на ремонт дорог 50 млн рублей.

"Задача сегодня Минтранса вместе с муниципалитетами найти нормальных подрядчиков. В рамках правового поля, естественно, но сейчас на 50 миллионов могут разные мухи слететься… ", - сказал глава республики.

Каким критериям должны соответствовать подрядчики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-10-31 11:09:06
Можно подумать что этим "мухам" не даётся старт и направление куда и как лететь ещё до проведения аукциона. ВСЕ ЭТИ ГОСЗАКУПКИ,ТОЛЬКО ШИРМА В УМЕЛЫХ РУКАХ :)
Изя
2019-10-31 11:53:59
zanoza, Он как всегда красаувчег , что то не то говорит и сам себе верит ))))
Гостья
2019-10-31 11:14:45
zanoza,

Отчасти Вы правы. Помятуя сколько поправок внесено в антимонопольное законодательство, особенно за последние 2 года.
Гостья
2019-10-31 10:31:20
Для крупных компаний 50 лямов интереса не представляют. Они привыкли осваивать обьемы, превышающие эту сумму в десятки раз. Самое главное в этом вопросе подготовка качественной проектной и закупочной документации разумеется в рамках существующих строительных нормативов и Федеральных законов.
Вий
2019-10-31 09:24:09
Как точно и образно пояснил тему , только не сказал куда " мухи " слетаются .
насмешница
2019-10-31 09:38:12
Вий,
например, на варенье)
Вий
2019-10-31 09:42:14
насмешница, и на варенье тоже .
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