Глава Карелии на деловую встречу испек чебуреки карельские по-губернаторски (ФОТО)

Артур Парфенчиков, планируя деловой обед с представителями крупного столичного бизнеса, сам испек чебуреки из лосятины.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал пост, сообщив, что сегодня, в субботу, у него запланирована важная встреча с крупными бизнесменами, поэтому он решил подготовиться к ней по-особенному.

- Субботним утром, планируя деловой обед с представителями крупного столичного бизнеса, подумал, а не приготовить ли некое блюдо, с карельской, конечно, историей, своими руками.

Наличие в холодильной камере хорошего куска, замороженного с зимы мяса лося (спасибо родственникам и друзьям охотникам - сам я уже давно только рыбак), навело на мысль сделать нечто такое необычное - чебуреки по- карельски .

Размороженное мясо лучше перекрутить со свежим репчатым луком и свежей зеленью( за последнюю особая благодарность фермеру Татьяне Сулим). Конечно, лучше всего, когда фарш делается с лосиным жиром, но он не всегда под рукой. Впрочем, и хорошее фермерское сало тоже подойдёт.

Тесто надо замешивать долго до полной однородной массы, чтобы сканцы ( назовём по карельски заготовки) можно было раскатать максимально тонким слоем. Фарш необходимо смочить водой перед закладкой в тесто, чтобы чебуреки получились сочными, с бульоном внутри. Главное, герметично защипать чебурек по краям.

Карельским рестораторам предлагаю новое блюдо в гастрономическом туризме - чебуреки карельские по-губернаторски!

В конце поста Артур Парфенчиков попросил "нытиков" пост не читать и не портить себе и людям выходные дни.