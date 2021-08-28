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Глава Карелии наградил строителя и врача орденом «Сампо»

Новости. Общество
09:23, 31 Августа 2021
фото: коллаж. © Правительство Карелии, Википедия

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Артур Парфенчиков подписал указ о награждении орденом «Сампо» экс-министра здравоохранения республики Надежду Державину и гендиректора «Карелстроймеханизации» Николая Макарова.

Об удостоившихся высшей награды республики глава Карелии рассказал на своей странице в соцсети.

«Самое ценное, что есть у человека — его жизнь. Сколько жизней спасла Надежда Ивановна Державина еще в Великую Отечественную, когда, несмотря на юный возраст, работала медсестрой! Позже, уже в мирное время, она стала педиатром, заботилась о здоровье детей, была главным врачом Пудожской больницы. А в 1970-е годы возглавила Министерство здравоохранения республики. При ней были построены многие медучреждения: терапевтический корпус в Сегеже, больница в Медвежьегорске, станция скорой помощи в Петрозаводске и другие. Такие люди — наша гордость!» — считает Артур Парфенчиков.

Немало заслуг и у второго получателя ордена «Сампо» — Николая Макарова.

«„КСМ“ — не просто лидер строительной отрасли в Карелии, но, что самое главное, надежный партнер. Строит дома для расселения людей из аварийных „деревяшек“, возводит новые детские сады, школы — самая большая сейчас готовится к открытию на Древлянке. Слаженная работа большого коллектива и престиж компании — это безусловно, заслуга ее руководителя Николая Макарова, который работает в строительной отрасли уже более полувека», — пишет глава Карелии.

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Комментарии

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Саныч
2021-08-31 09:41:12
Ну, Макарова обязательно надо наградить. Какой меценат, за свой счет все строит.
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