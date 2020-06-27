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Глава Карелии напомнил про врачей тем, кто ленится надевать маску

Новости. Общество
08:56, 28 Июня 2020
фото: © скриншот трансляции / ВКонтакте
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Руководитель региона Артур Парфенчиков написал комментарий к оперативной сводке по коронавирусу в Карелии.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что в Карелии за минувшие сутки подтверждены 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 19 - в Петрозаводске, 4 - в Беломорске, 3 – в Лахденпохье, 2 - в Пряжинском районе (в селах Крошнозеро и Святозеро), 1 - в Сортавале и 1 – в деревне Ууксу Питкярантского района.

Продолжается госпитализация пациентов с внебольничной пневмонией.

Также глава Карелии еще раз напомнил о "масочном режиме".

"Друзья, понимаю, что в условиях установившейся жаркой погоды носить защитную маску в магазинах, на транспорте и в других местах скопления людей тяжело, -сказал Парфенчиков. - Но вспомните наших врачей, медсестер, весь медицинский персонал, которые вынуждены работать в средствах индивидуальной защиты не в пример дольше! Им гораздо труднее! Поэтому еще раз убедительно прошу соблюдать все необходимые меры профилактики. Берегите себя и своих близких!"

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