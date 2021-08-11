Глава Карелии: наши старые школы пропитаны особой энергетикой

Артур Парфенчиков оценил ход строительства новой школы в Медвежьегорске и заверил, что коллектив старой школы будет сохранен полностью.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе визита в Медвежьегорск посетил стройплощадку, где идет строительство новой школы на 1100 учеников. На площадке уже снесли старое здание школы.

Артур Парфенчиков заверил, что коллектив старой школы полностью сохраняется.

«Признаюсь, наши старые школы пропитаны особой энергетикой, кому-то даже будет жалко расставаться с ними. Но ведь главное — это хорошие учителя. А они останутся. Коллектив старой школы мы сохраняем полностью. И, безусловно, их опыт поможет новому учебному заведению перенять всё самое лучшее, накопленное за долгие годы», — отметил глава республики.

Новую школу, по словам Парфенчикова, Медвежьегорск должен получить к концу 2023 года. Это будет просторное и светлое здание, на территории школы будет расположено несколько площадок для подвижных игр.

«А пока ребята, которые учились в старом здании, будут ходить в другие школы города. Наша задача — создать для них комфортные условия. На эти цели направили в район дополнительные средства», — рассказал глава Карелии на своей странице в соцсети.