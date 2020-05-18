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Глава Карелии назвал хамством поведение зараженного COVID-19 соцработника из Видлицы

Новости. Общество
16:00, 18 Мая 2020
фото: © скриншот из трансляции/страница вконтакте Артура Парфенчикова
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Артур Парфенчиков рассказал о выявленном случае заболевания коронавирусом в селе Видлица Олонецкого района.

В ходе круглого стола с предпринимателями глава Карелии сегодня рассказал о ситуации в социальном учреждении в селе Видлица, где был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

"Мы сегодня обсуждали одну из ситуаций в социальном учреждении. Но если ты работаешь в социальном учреждении, обслуживаешь больных людей, у которых и так здоровье на нуле, ты общаешься с родственницей, которая приехала к тебе из Сортавалы вместе со знакомым из Петербурга и после этого спокойно, не ставя в известность руководителя учреждения, идешь на работу, это что? Это культура? Это ответственность перед теми десятками больных людей, за которыми ты будешь сутки ухаживать и создавать угрозу их жизни? Это в высшей степени бескультурье! Это хамство, по большому счету, по отношению к своей профессии, по отношению к этим людям", - заявил глава Карелии.

Как стало известно "Столице на Онего", соцработник, заболевший COVID-19, трудится в "Видлицком доме-интернате для престарелых и инвалидов". В связи с выявленным случаем министр соцзащиты Татьяна Соколова рекомендовала всем сотрудникам подведомственных учреждений придерживаться режима самоизоляции.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 233 человека.

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Комментарии

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Гостья
2020-05-18 18:36:39
Это не хамство, это преступление за которое надлежит превлекать к уголовной ответственности.
Изя
2020-05-18 19:05:40
Гостья, Кого ? Парфенчикова ??)))
Изя
2020-05-18 18:31:04
Шо то Остапа сегодня понесло , что Рассыпнова не ругал и его замов , когда тех увезли с подозрением на короновирус ?
Может хватит уже истерить и пора начать заниматься экономикой и инфраструктурой , а врачам предоставить право спокойно лечить заразившихся . Лучше бы про 34 человека умерших от пневмонии что то внятное пояснил (((((((((((
кир
2020-05-18 17:17:01
Много цацкаетесь с такими. Давно кнут не ходил по их спинам.
nae
2020-05-18 18:36:37
кир, по прокурорским? Смело.
кир
2020-05-18 19:08:11
nae, зря пишешь. Тебя нет в моём списке. :)
zanoza
2020-05-18 16:26:31
А депутат приехавший из Москвы и заразивший кучу людей очень культурный или работник прокуратуры, который отмечал пасху в кафе с родственниками из Питера, тоже очень культурный. Давайте уже назовём всех "культурных", а то как-то неправильно получается.
новый
2020-05-18 16:21:11
Вышвырнуть с работы, делов то.
Generalus87
2020-05-18 16:12:38
А поведение прокурорской диаспоры, это что тогда?
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