Глава Карелии назвал хамством поведение зараженного COVID-19 соцработника из Видлицы

Артур Парфенчиков рассказал о выявленном случае заболевания коронавирусом в селе Видлица Олонецкого района.

В ходе круглого стола с предпринимателями глава Карелии сегодня рассказал о ситуации в социальном учреждении в селе Видлица, где был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

"Мы сегодня обсуждали одну из ситуаций в социальном учреждении. Но если ты работаешь в социальном учреждении, обслуживаешь больных людей, у которых и так здоровье на нуле, ты общаешься с родственницей, которая приехала к тебе из Сортавалы вместе со знакомым из Петербурга и после этого спокойно, не ставя в известность руководителя учреждения, идешь на работу, это что? Это культура? Это ответственность перед теми десятками больных людей, за которыми ты будешь сутки ухаживать и создавать угрозу их жизни? Это в высшей степени бескультурье! Это хамство, по большому счету, по отношению к своей профессии, по отношению к этим людям", - заявил глава Карелии.

Как стало известно "Столице на Онего", соцработник, заболевший COVID-19, трудится в "Видлицком доме-интернате для престарелых и инвалидов". В связи с выявленным случаем министр соцзащиты Татьяна Соколова рекомендовала всем сотрудникам подведомственных учреждений придерживаться режима самоизоляции.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 233 человека.