Глава Карелии назвал имена еще двух погибших на Донбассе земляков

Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным военнослужащих Владислава Терентьева и Армена Мовсисяна, погибших в ходе спецоперации на Украине.

На Донбассе погибли кондопожанин Владислав Терентьев и петрозаводчанин Армен Мовсисян. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Погибли, исполняя воинский долг, защищая Донбасс. Владислав служил механиком-водителем в зенитно-ракетном взводе. Армен был гранатометчиком. Светлая память», — пишет руководитель региона.

Парфенчиков выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих.

«Карелия скорбит вместе с вами», — подытожил глава республики.